Глава государства поздравил туркменистанцев с завершением сбора урожая

АШХАБАД, 12 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к туркменситанцам и соотечественникам с поздравлениями по случаю завершения сезонных сельскохозяйственных работ и празднования Дня урожая.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Глубоко символично, что этот праздник отмечается у нас на государственном уровне, ибо он является олицетворением гордости народа за выращенные щедрые урожаи, выражением любви к родной земле.



Праздник урожая – знак высокого почитания в нашей стране труда дайхан. В результате реализуемых программных мер в Туркменистане производятся высокие урожаи пшеницы, овощебахчевой и плодово-ягодной продукции. В текущем году земледельцы страны успешно выполнили договорные обязательства по заготовке хлопка. Убежден, что мастера "белого золота" будут и впредь добиваться высоких показателей.



Туркменистан вошел в ряды стремительно развивающихся государств мира. Наряду с другими отраслями, мы уделяем первостепенное внимание и развитию сельского хозяйства, что неразрывно связано с укреплением экономической базы страны.



Кардинальное реформирование данной сферы, принимаемые взвешенные решения направлены на обеспечение продовольственного изобилия, увеличение объемов экспорта качественной продукции, производимой на туркменской земле.



Мы создаем все условия для получения щедрых урожаев, продуктивной работы земледельцев. Наглядным подтверждением тому – регулярные закупки современной мощной техники и агрегатов, которые служат дайханам хорошим подспорьем в выращивании сельскохозяйственных культур, быстром и без потерь сборе полученного урожая. Это также обеспечение земледельцев по льготным ценам минеральными удобрениями, качественным семенным материалом и химическими средствами защиты растений от вредителей, своевременное проведение расчетов с производителями за сданную продукцию.



На деятельную заботу государства сельчане отвечают добросовестным трудом, внося достойный вклад в развитие отечественного аграрного сектора. Предоставление в нашей стране экономических льгот производителям сельскохозяйственной продукции, чествование передовых арендаторов и землевладельцев служат свидетельством высокой оценки и глубокого почитания их труда.

Мы и впредь будем создавать все условия, чтобы дайхане, возделывающие изобильные урожаи, органично сочетая исконные земледельческие традиции с достижениями современной науки, могли своим трудом приумножать достаток, жить счастливо, а также для воспитания нового поколения аграриев".

ИП "ТУРКМЕНинформ"