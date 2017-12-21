Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 12 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета министров, которое было посвящено актуальным вопросам жизни страны.

В ходе встречи вице-премьеры и ответственные руководители отчитались перед главой государства о ходе реализации Программы по устойчивому развитию и Целей устойчивого развития ООН, текущем положении дел в сферах экономики и торговли, промышленности, ТЭК и электроэнергетики, транспорта и связи, финансов и инвестиций, сельского хозяйства и АПК, коммунального хозяйства, образования и науки, здравоохранения и спорта, культуры.

По итогам мероприятия туркменский лидер объявил выговоры за допущенные в работе недостатки начальнику Службы "Тürkmenhowaýollary" Доврану Сабурову и председателю правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберди Джепбарову.

Кроме того, глава государства утвердил Постановление "О проведении министерствами и отраслевыми ведомствами в 2018 году выставок, ярмарок, конференций и фестивалей".

ИП "ТУРКМЕНинформ"