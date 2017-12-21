Туркменская делегация вернулась из Саудовской Аравии

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана завершила визит в Саудовскую Аравию, предпринятый с 7 по 10 ноября с целью участия в 5-м заседании межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Эр-Рияде.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленности, ТЭК, транспорта и связи, текстильной индустрии, ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

Отдельно был рассмотрен вопрос о выводе туркменских ковров ручной работы и ковровых изделий на саудовский рынок и через него на рынки арабских стран.

По итогам визита был подписан ряд документов и организована выставка экспортных товаров Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"