В Туркменистане проходят Дни культуры Узбекистана

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября в Ашхабадесостоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана, для участия в которых в страну прибыла с визитом творческая делегация дружественной республики.

Программа культурной акции, которая будет проходить Ашхабаде и завершатся в Дашогузе, включает в себя выступления артистов эстрады, танцевальных ансамблей, концерты, показы кинофильмов, фотовыставки, творческие встречи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"