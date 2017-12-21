В Туркменистане проходят Дни культуры Узбекистана

В Туркменистане проходят Дни культуры Узбекистана14.11.2017 11:27
АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября в Ашхабадесостоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана, для участия в которых в страну прибыла с визитом творческая делегация дружественной республики.
Программа культурной акции, которая будет проходить Ашхабаде и завершатся в Дашогузе, включает в себя выступления артистов эстрады, танцевальных ансамблей, концерты, показы кинофильмов, фотовыставки, творческие встречи.
ИП "ТУРКМЕНинформ"