Выражены соболезнования народам Ирака и Ирана

Выражены соболезнования народам Ирака и Ирана14.11.2017 12:04
АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани и Президенту Республики Ирак Фуаду Масуму с выражением соболезнований по случаю разрушительного землетрясения, затронувшего обе страны и унесшего множество человеческих жизней.
Глава Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"