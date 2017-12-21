Выражены соболезнования народам Ирака и Ирана

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани и Президенту Республики Ирак Фуаду Масуму с выражением соболезнований по случаю разрушительного землетрясения, затронувшего обе страны и унесшего множество человеческих жизней.

Глава Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"