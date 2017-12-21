Глава государства провел видео-селекторное совещание

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совещание по видео-селекторной связи с участием членов правительства и глав администраций велаятов и столицы.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения хода реализации принятых государственных программ по повышению уровня жизни населения и развитию всех сфер национальной экономики, благоустройства столицы, строительства объектов социального и экономического назначения, текущего положения дел в сельском хозяйстве, в регионах, хода подготовки к новогодним праздникам.

По итогам совещания за допущенные в работе серьезные недостатки были уволены хяким этрапа Галкыныш Лебапского велаята Б.Кадыров, хяким Сердарабатского этрапа Лебапского велаята И.Ишанкулиев и хяким этрапа Довлетли Лебапского велаята М.Чарыев.

Кроме того, в связи с переходом на другую работу был освобожден от должности председатель Государственной миграционной службы полковник М.Нобатов, на его место заступил майор М.Гурдов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"