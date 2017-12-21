Туркменистан и Малайзия провели политконсультации по линии МИД

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября в Ашхабаде были проведены политические консультации по линии министерств иностранных дел Туркменистана и Малайзии, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем генерального секретаря Министерства иностранных дел Малайзии по двусторонним делам Раджа Нуширваном бин Зайнал Абидином.

Основными направлениями развития двустороннего взаимодействия были названы политика, торговля и экономика, наука, образование, культура, международное сотрудничество и туризм.

ИП "ТУРКМЕНинформ"