В Ашхабаде обсуждают вопросы экологии и управления водными ресурсами

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября в Ашхабад начала двухдневную работу 6-я встреча региональных организаций Центральной Азии, вовлеченных в вопросы устойчивого развития и управления водными ресурсами центральноазиатского региона.

Форум организован Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) и Исполнительным Комитетом Международного фонда спасения Арала при содействии Министерства иностранных дел Туркменистана для представителей Исполкома МФСА в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, в том числе, Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР) и Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), а также структурных учреждений Организации Объединенных Наций, Германского общества по экономическому сотрудничеству (GIZ), других региональных и международных организаций.

В рамках встречи были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Исполкомом МФСА и Германским обществом по экономическому сотрудничеству (GIZ) и Меморандум о сотрудничестве между Исполкомом МФСА и Региональным экологическим центром Центральной Азии, предусматривающий совместное выполнение в Туркменистане проектов "Вода, образование и сотрудничество" (Smart Waters Project) и "Центральноазиатский диалог по использованию возможностей многосекторального финансирования путём усиления взаимосвязи "вода-энергия-продовольствие" (Nexus).

ИП "ТУРКМЕНинформ"