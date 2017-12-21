В Туркменистане аккредитован новый глава дипмиссии Мали

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мали (с резиденцией в Москве, Россия) Тиефинг Конате, прибывшим в страну для вступления в должность.

13 ноября новый глава малийской дипмиссии посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, а 14 ноября вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Туркменистана Акдже Нурбердыевой.

В ходе проведенных встреч посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, затем были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, спорта и международного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"