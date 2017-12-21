Туркменский лидер провел встречу с главой ЮНКТАД

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу прибывшим в Ашхабад во главе представительной делегации Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи.

Целью визита делегации является участие в работе 7-й Министерской конференции по региональному экономическому сотрудничеству по Афганистану (RECCA VII).

Днем ранее делегация посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе проведенных встреч были обсуждены вопросы углубления сотрудничества Туркменистана с ООН и ее структурами, возможности вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По итогам встречи в МИД был подписан Меморандум о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Конференцией ООН по торговле и развитию о приоритетных направлениях сотрудничества, который нацелен на стимулирование инвестиций, модернизацию таможенной службы, транспорта и логистики, содействие изучению вопроса вступления в ВТО, а также позволяет вводить в сотрудничество с ЮНКТАД новые приоритеты, в случае необходимости и по инициативе сторон, что позволяет расширять рамки взаимодействия с учетом многогранной деятельности ЮНКТАД, быстро развивающейся экономики Туркменистана и реалий современного мира.

ИП "ТУРКМЕНинформ"