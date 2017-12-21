В Ашхабаде обсуждают вопросы международного содействия Афганистану

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября в Ашхабаде открыла двухдневную работу встреча рабочих групп 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), которая проведена с целью выработки общей стратегии по оказанию содействия восстановлению Афганистану и мирного урегулирования афганской проблемы.

Для участия в форуме в Туркменистан прибыли делегации стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании, 28 международных организаций, в том числе специализированных учреждений и структур ООН, а также представители общественных организаций, мировых СМИ.

В ходе конференции обсуждались возможности реализации в Афганистане инфраструктурных проектов, экономической интеграции страны с другими государствами региона и мира, развитию частного сектора, энергетики, транспорта и связи.

В рамках конференции была организована выставка товаров туркменских и афганских производителей, состоялась встреча представителей Торгово-промышленных палат Туркменистана и Афганистана.

Кроме того, был проведен специальный бизнес-форум по обсуждению практических аспектов реализации намеченных инвестиционных проектов для Афганистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"