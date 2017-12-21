В МИД Туркменистана проведены встречи с делегациями международных структур

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13-14 ноября в МИД Туркменистана прошел ряд встреч с делегациями зарубежных стран и международных организаций, прибывшими в Ашхабад для участия в работе встречи рабочих групп 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII).

В частности, внешнеполитическое ведомство посетили делегации ИБР во главе с гегиональным директором Исламского Банка Развития по Центральной Азии Хишамом Талеб Маруфом, ЭСКАТО во главе с заместителем исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Хонг Джу Хам, а также USAID во главе с директором Региональной миссии USAID по Центральной Азии К.Эдвардсом.

Встречи были посвящены повестке RECCA VII и актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"