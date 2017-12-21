МИД Туркменистана посетили делегации зарубежных стран

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13-14 ноября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетили делегации зарубежных стран, прибывшие в Ашхабад для участия в работе встречи рабочих групп 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII).

В частности, были проведены встречи с делегациями Индии во главе с государственным министром иностранных дел Мобашаром Джаведом Акбаром, Кувейта во главе с заместителем Генерального директора Фонда развития арабской экономики Государства Кувейт Хешамом Ал-Вакайяном, Малайзии во главе с заместителем Генерального секретаря Министерства иностранных дел Раджа Нуширван бин Зайнал Абидином, Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Йылдызом, а также Пакистана во главе с заместителем председателя Комиссии по планированию со статусом федерального министра Сартаджем Азизом.

Встречи в МИД были посвящены ключевым вопросам развития двустороннего сотрудничества и повестке дня RECCA VII.

ИП "ТУРКМЕНинформ"