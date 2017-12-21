В Ашхабаде завершилось заседание RECCA VII

АШХАБАД, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября в столице Туркменистана завершило работу министерское заседание 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), организованное с целью выработки всеобщей стратегии содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане и восстановлению экономики страны.

Итогом встречи явилось подписание Соглашения о транзитном и транспортном сотрудничестве (Соглашение по маршруту "Ляпис Лазули") между Исламской Республикой Афганистан, Азербайджанской Республикой, Грузией, Турецкой Республикой и Туркменистаном и принятие декларации RECCA VII об активизации транспортных и энергетических проектов для помощи Афганистану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"