В МИД Туркменистана прошли встречи с гостями RECCA VII

АШХАБАД, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября ведомство внешней политики Туркменистана посетили делегации зарубежных стран и международных организаций, принявшие участие в заседании 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII).

В частности, прошли встречи с вице-премьером правительства, министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, генеральным секретарем Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC) Амджадом Хуссейн Сиалом, делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с государственным министром по иностранным делам Анваром Мухаммедом Гаргашем, делегацией Государства Катар во главе с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Ахмадом Хассен Аль-Хамади, а также специальным представителем Федерального правительства ФРГ по Афганистану и Пакистану, уполномоченным по Южной Азии Маркусом Потцелем.

ИП "ТУРКМЕНинформ"