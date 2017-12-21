Туркменский лидер провел встречу с главой делегации Афганистана

АШХАБАД, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с главным советником Президента Исламской Республики Афганистан по технологическим и инфраструктурным вопросам Мохаммадом Хумаюном Каюми.

Встреча была посвящена обсуждению итогов и значения завершившегося накануне в Ашхабаде министерского заседания 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), а также актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"