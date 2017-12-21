В Ашхабаде представлен доклад о народонаселении

АШХАБАД, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября в Ашхабаде Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) организовал презентацию "Народонаселение мира в 2017 году", который был в основном посвящен вопросам охраны репродуктивного здоровья и правам женщин в соответствии с глобальной Повесткой дня 2030.

В завершение встречи было проведено награждение победителей ежегодного конкурса ЮНФПА на лучшие материалы представителей СМИ по гендерной тематике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"