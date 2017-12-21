В Туркменабате проведена экологическая акция

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября в Туркменабате была организована экологическая акция "День Амударьи", проведенная в рамках председательства Туркменистана в МФСА при организационной поддержке МИД, ведомств сельского и водного хозяйства, образования, администрации Лебапского велаята и города Туркменабат, а также Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

Акция включала в себя проведение тематических уроков в образовательных учреждениях города, конкурсов рисунков, научной конференции, экскурсии и праздничного концерта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"