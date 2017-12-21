В МИД Туркменистана прошли встречи с представителями Европейского Союза и ТРАСЕКА

АШХАБАД, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября ведомство внешней политики Туркменистана посетили прибывшие в Ашхабад для участия в министерской встрече RECCA VII специальный представитель Европейского Союза по Афганистану Роланд Кобиа и генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Мирча Чиопрага.

Встречи были посвящены вопросам взаимодействия в рамках решений RECCA VII, как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с другими странами региона и мира и международными организациями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"