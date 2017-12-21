Дашогузские земледельцы перевыполнили план по сбору урожая риса

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Земледельцы Дашогузского велаята Туркменистана продолжают сезонные сельскохозяйственные работы по сбору урожая риса.

В настоящее время урожай собран с площади 8,1 тысяча гектаров в размере 39 тысяч тонн риса.

Всего в текущем году в Туркменистане под посевы риса было отведено 18 тысяч 300 гектаров земель в Дашогузском и Лебапском велаятах, с которых планируется собрать не менее 81 тысячи 600 тонн урожая.

ИП "ТУРКМЕНинформ"