В Туркменистане соревнуются учащиеся

АШХАБАД, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября в Ашхабаде в Национальном институте спорта и туризма Туркменистана были проведены торжественные церемонии открытия 9-й Универсиады среди студентов высших учебных заведений Туркменистана и 9-й Национальной спартакиады среди учащихся общеобразовательных и профессиональных школ, работников министерств и отраслевых ведомств, сборных команд велаятов и города Ашхабада.

Состязания проводятся в 3 этапа по таким видам спорта, как плавание, шахматы, теннис, бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, гандбол, легкая атлетика, футзал, футбол, дзюдо, самбо, греко-римская борьба, вольная борьба, национальная борьба, стрельба по мишеням, велоспорт и другие.

Итоги соревнований подведут в мрте-апреле следующего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"