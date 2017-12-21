В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Польшей

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Туркменистане (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Мареком Цалка.

Встреча была посвящена актуальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере транспорта и инфраструктуры, углубления взаимодействия на международной арене.

ИП "ТУРКМЕНинформ"