В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Польшей

В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Польшей19.11.2017 08:59
АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Туркменистане (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Мареком Цалка.
Встреча была посвящена актуальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере транспорта и инфраструктуры, углубления взаимодействия на международной арене.
ИП "ТУРКМЕНинформ"