Глава Туркменистана провел правительственное совещание

АШХАБАД, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором вице-премьеры и ответственные руководители отчитались перед главой государства о текущем положении дел в различных отраслях национальной экономики и сферах общественной жизни страны.

Повестка дня встречи включала в себя рассмотрение вопросов развития сфер финансов, экономики и торговли, бизнеса, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, строительства, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

Кроме того, распоряжением туркменского лидера за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки заместителю Председателя Кабинета Министров Туркменистана Амангелдиеву Дадебаю Сапаровичу, курирующему сферы строительства, энергетики, коммунального хозяйства и город Ашхабад, объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.

ИП "ТУРКМЕНинформ"