Туркменистан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения иранцам

АШХАБАД, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение о безвозмездной передаче медикаментов в качестве гуманитарной помощи Ирану для поддержки пострадавших при землетрясении в провинциях Керманшах и Илам.

Доставку груза в Мешхед осуществила специальная автоколонна. Общая стоимость направленной продукции составила более 280 тысяч манатов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"