Туркменистан и Франция провели консультациипо линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 ноября в Париже были проведены политические консультации по линии министерств иностранных дел Туркменистана и Франции.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, бизнеса, провели обмен мнениями по ряду проблем международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"