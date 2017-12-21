Глава Туркменистана провел видеоселекторное совещание

АШХАБАД, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по прямой видеоселекторной связи с участием глав администраций регионов, ряда членов правительства и ответственных руководителей.

В ходе совещания были обсуждены вопросы реализации внешнеполитического курса страны, текущего положения дел в велаятах, сельском и водном хозяйстве и других отраслях национальной экономики, ход строительства объектов социального и экономического назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"