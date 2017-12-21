Глава государства совершил поездку в Ахалский велаят

АШХАБАД, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил поездку в предгорьях Копетдага, предпринятую с целью ознакомления с работой пограничных служб.

Здесь глава государства, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны генерал армии провел выездное заседание Государственного совета безопасности, в ходе которого заслушал отчеты руководителей военных и правоохранительных органов о положении дел во вверенных им структурах, ходе реализации военной реформы, предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности и укреплению обороноспособности страны.

По завершении мероприятия туркменский лидер пообщался с пограничниками и совершил прогулку по горам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"