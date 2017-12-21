Туркменский лидер посетил Центр автомобильного спорта в столице

Туркменский лидер посетил Центр автомобильного спорта в столице23.11.2017 11:44
АШХАБАД, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Центр автомобильного спорта в Ашхабаде.
Целью визита явился осмотр новых современных гоночных автомашин, поступивших в автоцентр.
Здесь глава государства опробовал новые машины, после чего поручил министру внутренних дел продумать и предпринять необходимые меры для организации и проведения по маршруту Великого Шелкового пути международных соревнований на современных гоночных машинах. Маршрут ралли обозначен от Амуля (Амударьи) до Хазара (Каспийское море).
ИП "ТУРКМЕНинформ"