Туркменский лидер посетил Центр автомобильного спорта в столице

АШХАБАД, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Центр автомобильного спорта в Ашхабаде.

Целью визита явился осмотр новых современных гоночных автомашин, поступивших в автоцентр.

Здесь глава государства опробовал новые машины, после чего поручил министру внутренних дел продумать и предпринять необходимые меры для организации и проведения по маршруту Великого Шелкового пути международных соревнований на современных гоночных машинах. Маршрут ралли обозначен от Амуля (Амударьи) до Хазара (Каспийское море).

ИП "ТУРКМЕНинформ"