Туркменистан и РФ провели совместный бизнес-форум

АШХАБАД, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября в Ашхабаде был проведен туркмено-российский экономический бизнес-форум, посвященный практическим аспектам развития межгосударственного торгово-экономического сотрудничества и возможностям реализации новых совместных проектов.

Приоритетными направлениями партнерства были названы торговл и экономика, промышленность, производство продуктов питания, строительство, информационные технологии, машиностроение, энергетика, ТЭК, сельское хозяйство, транспорт и связь, здравоохранение, туризм.

ИП "ТУРКМЕНинформ"