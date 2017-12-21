Проведены туркмено-германские политические консультации по линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября в Берлине был проведен очередной раунд туркмено-германских политических консультаций, посвященный вопросам развития межгосударственного сотрудничества в различных областях.

Приоритетными направлениями развития взаимодействияя между Туркменистаном и ФРГ были названы политика, международное сотрудничество, экономика и торговля, бизнес, транспорт, экология и охрана окружающей среды, здравоохранение, наука и образование, культура, искусство.

ИП "ТУРКМЕНинформ"