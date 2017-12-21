Ведомства транспорта Туркменистана и Афганистана подписали меморандум

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября в Ашхабаде была проведена церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Администрацией железнодорожного транспорта Афганистана.

Мероприятие было проведено в рамках исполнения решений прошедшего недавно в столице Туркменистана заседания 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII) и оказания Туркменистаном содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"