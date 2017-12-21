Туркменский лидер провел заседание правительства

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, посвященное текущему положению дел в стране.

В ходе встречи вице-премьеры и ответственные руководители доложили главе государства о деятельности вверенных им структур, ходе реализации национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"