Выражены соболезнования в связи с терактом в Египте

АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху Ас-Сиси с выражением соболезнований по случаю террористических актов на Синайском полуострове, унесших жизни множества людей.

В своем послании глава государства передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"