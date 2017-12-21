Парламент Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября в Ашхабаде было проведено очередное, двадцать пятое заседание Меджлиса Туркменистана пятого созыва, в ходе которого депутаты рассмотрели ряд проектов новых законов и нормативно-правовых документов.

В частности, в этот день состоялось обсуждение законопроектов "О противодействии терроризму", "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и противодействии их незаконному обороту", "О статусе военнослужащих", "О Государственном земельном кадастре", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об охране здоровья граждан", "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О государственном пенсионном страховании", О проекте Закона Туркменистана "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об охране, вывозе и ввозе движимых ценностей национального историко-культурного наследия", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О космической деятельности", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О волонтерстве", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об охране объектов национального историко-культурного наследия", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об издательском деле", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об авторском праве и смежных правах", "О внесении изменений в Кодекс Туркменистана "О земле", "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Туркменистана".

Кроме того, на заседании были рассмотрены проекты постановлений Меджлиса Туркменистана "О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Российской Федерацией", "О ратификации Договора о районе точки стыка государственных границ трех государств между Туркменистаном, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан", "О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Республикой Таджикистан", "О ратификации Соглашения о транзитном и транспортном сотрудничестве (Соглашение по направлению "Лапис Лазули")", "О создании групп межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана с парламентами иностранных государств", "О внесении изменений в некоторые Постановления Меджлиса Туркменистана", "О вопросах административно-территориального деления Лебапского велаята", "О назначении выборов депутатов Меджлиса Туркменистана шестого созыва, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты четвертого созыва, членов Генгешей восьмого созыва".

Отдельно были обсуждены проект закона "О Государственном бюджете Туркменистана на 2018 год" и постановления Меджлиса Туркменистана "Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2016 год".

ИП "ТУРКМЕНинформ"