Обуждены вопросы сохранения тугайных экосистем в зоне Амударьи

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября в Ашхабаде завершила двухдневную работу региональная конференция, которая была организована Государственным комитетом по охране окружающей среды и земельным ресурсам, входящим в его структуру Национальным институтом пустынь, растительного и животного мира (НИПРЖМ) при поддержке германских - Фонда Михаэля Зуккова и Института Лейбница по аграрному развитию в странах с переходной экономикой (IAMO) с целью обсуждения вопросов устойчивого управления земельными ресурсами, состояния тугайных экосистем и возможностей их сохранения.

Мероприятие было приурочено к завершению регионального проекта по содействию местному населению в вопросах рационального управления земельными и лесными ресурсами в районе реки Амударья, который при содействии Фонда Михаэля Зуккова реализовывался в Туркменистане и Узбекистане с целью

сохранения биоразнообразия оазисов Амударьи, борьбы с изменениями климата и поддержания баланса тугайных экосистем.



Во встрече приняли участие гости из Узбекистана - представители Государственного комитета Республики по лесному хозяйству, Хорезмского агро-консультативного центра (KRASS) и Самаркандского университета, а также - ПРООН, Евросоюза и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

Туркменистан представляли специалисты Министерства сельского и водного хозяйства, его ведомственных НИИ и проектного института «Туркменылымсувтаслама», Лебапского велаятского управления лесного хозяйства и Амударьинского государственного природного заповедника, хякимлика города Сейди, общественной организации «Тебиги Кувват», а также преподаватели ТГУ им.Махтумкули и сельхозуниверситета, эксперты в области экологии, землепользования, экономики и социологии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"