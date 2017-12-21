Туркменистан и румыния развивают сотрудничество в сфере энергетики

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября в Ашхабаде в Нефтегазовом комплексе Туркменистана было проведено очередное заседание туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация представителей Министерства энергетики Румынии.



В ходе встречи были обсуждены вопросы участия румынских специалистов в развитии нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленности Туркменистана, внедрения передовых ресурсосберегающих технологий и инновационных научно-технических разработок.

По итогам заседания стороны подписали соответствующий протокол.

ИП "ТУРКМЕНинформ"