Посол Кубы приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября МИД Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Альфредо Ньевес Портуондо, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом для вступления в должность.



В ходе встречи Посол Кубы вручил копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития туркмено-кубинского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, здравоохранения, спорта, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"