advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
21.12.2017 / 23:33 msk / 01:33 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава государства сменил руководство Лебапского велаята
28.11.2017 13:43

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочей поездкой в Лебапский велаят, где провел выездное заседание правительства, посвященное рассмотрению текущего положения дел в регионе.

В ходе заседания ответственные руководители отчитались о ходе реализации государственных программ, развитии различных сфер национальной экономики, строительства объектов экономического, социального и культурного назначения, а также итогах проверок на случаи злоупотребления служебными полномочиями, взяточничества и коррупции со стороны руководителей региона.

За выявленные случаи взяточничества были уволены хякимы 3 этрапов и ряд других должностных лиц.

За допущенные недостатки был смещен с должности хяким Лебапского велаята Чарыгелди Чарлыев. На этот пост был назначен Тангрыгулы Атахаллыев, прежде занимавший должность хякима Ахалского велаята.

Глава государства также освободил Э.Гайыпова от должности заместителя хякима Лебапского велаята по строительству по состоянию здоровья. На эту должность назначен Ш.Ходжаназаров.

Далее был рассмотрен вопрос о новом административно-территориальном делении велаята.

После проведения утвержденных Меджлисом изменений в состав данного региона теперь входят 10 этрапов – Дарганатынский, Дяневский, Чарджевский, Саятский, Халачский, Керкинский, Довлетли, Койтендагский, Фарапский, Ходжамбазский, а также 1 город на правах этрапа – Туркменабат.

Территория этрапа Бирата остается неизменной. Изменены названия этрапа и его города Бирата, которым присвоены наименования – Дарганатынский этрап и город Дарганата.

Объединены этрапы Гарашсызлык, Галкыныш и город на правах этрапа Сейди, а также генгешлики Габаклы и Исбаз в его составе, создан новый этрап, которому присвоено его историческое название – Дяневский.

Изменен правовой статус города Сейди, который отнесен к категории города в этрапе.

Город Галкыныш, являвшийся ранее этрапским центром одноименного этрапа, переименован в город Дянев. Поселок Ниязов Дяневского этрапа получил новое название – Гарашсызлык.

Переименован Сердарабатский этрап, которому присвоено историческое название – Чарджевский. Название села Гушчулар, являвшегося этрапским центром, также изменено на Чарджев, данному селу присвоен статус поселка.

Упразднены Сакарский, Гарабекевюлский этрапы и этрап имени Бейик Туркменбаши, чья территория и административно-территориальные единицы переданы, соответственно, Саятскому и Халачскому этрапам и этрапу Довлетли.

Территория этрапа Атамырат остается неизменной. При этом изменены названия этрапа и города Атамырат, являвшегося этрапским центром, им присвоены исторические наименования – Керкинский этрап и город Керки.

143852 гектара земель этрапа Довлетли передано Ходжамбазскому этрапу. Расположенное на этой территории село Толекгуйы генгешлика Таллымерджен этрапа Довлетли (население 1478 человек) включено в состав генгешлика Галкыныш Ходжамбазского этрапа.

Город Магданлы, его генгешлики Чярджев и Йурекдепе переданы в состав Койтендагского этрапа.

Фарабский, Ходжамбазский этрапы и город Туркменабат остаются в прежнем положении.

Далее Президент Туркменистана огласил решение о назначении хякимов вновь созданных этрапов Лебапского велаята и их заместителей.

В частности, Шохрат Худайкулыев, занимавший должность хякима Ходжамбазского этрапа, назначен хякимом Чарджевского этрапа Лебапского велаята.

Чарыгелди Чарлыев был назначен хякимом Дарганатынского этрапа Лебапского велаята, а хякимом Дяневского этрапа Лебапского велаята стал Наркулы Хайытов.

Хякимом этрапа Довлетли Лебапского велаята стал Сулейман Абдышукуров.

Главой Халачского этрапа Лебапского велаята был назначен Маметныяз Аннасейидов.

Мырат Эркаев был назначен хякимом Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.

Мурадназар Гайипов стал новым хякимом Керкинского этрапа Лебапского велаята.

Ашыр Курбандурдыев, занимавший должность заместителя хякима Ходжамбазского этрапа, стал хякимом Койтендагского этрапа Лебапского велаята, а Шохрат Аннамырадов был назначен хякимом Саятского этрапа Лебапского велаята.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Глава Туркменистана завершил визит в Таджикистан
В Авазе прошел туристический форум
В Туркменистане уточнят состав населения
Национальная валюта Туркменистана отмечает 24-летие
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Энергетики Дашогузского велаята перевыполняют плановые показатели
Обзор прессы с 30 октября по 5 ноября
01.11.2017
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета старейшин (Ахалский велаят, 9 октября 2017 года)
Обзор прессы с 9 по 15 октября
10.10.2017
Президент Гурбангулы Бердымухаммедов обобщил итоги развития страны за 9 месяцев года
Обзор прессы с 2 по 8 октября
06.10.2017
Приоритетные позиции и инициативы Туркменистана внесены на рассмотрение 72-й сессии Генассамблеи ООН
Обзор прессы с 25 сентября по 1 октября
27.09.2017
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2017 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿