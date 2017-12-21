Глава государства сменил руководство Лебапского велаята

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочей поездкой в Лебапский велаят, где провел выездное заседание правительства, посвященное рассмотрению текущего положения дел в регионе.

В ходе заседания ответственные руководители отчитались о ходе реализации государственных программ, развитии различных сфер национальной экономики, строительства объектов экономического, социального и культурного назначения, а также итогах проверок на случаи злоупотребления служебными полномочиями, взяточничества и коррупции со стороны руководителей региона.

За выявленные случаи взяточничества были уволены хякимы 3 этрапов и ряд других должностных лиц.

За допущенные недостатки был смещен с должности хяким Лебапского велаята Чарыгелди Чарлыев. На этот пост был назначен Тангрыгулы Атахаллыев, прежде занимавший должность хякима Ахалского велаята.

Глава государства также освободил Э.Гайыпова от должности заместителя хякима Лебапского велаята по строительству по состоянию здоровья. На эту должность назначен Ш.Ходжаназаров.

Далее был рассмотрен вопрос о новом административно-территориальном делении велаята.

После проведения утвержденных Меджлисом изменений в состав данного региона теперь входят 10 этрапов – Дарганатынский, Дяневский, Чарджевский, Саятский, Халачский, Керкинский, Довлетли, Койтендагский, Фарапский, Ходжамбазский, а также 1 город на правах этрапа – Туркменабат.



Территория этрапа Бирата остается неизменной. Изменены названия этрапа и его города Бирата, которым присвоены наименования – Дарганатынский этрап и город Дарганата.



Объединены этрапы Гарашсызлык, Галкыныш и город на правах этрапа Сейди, а также генгешлики Габаклы и Исбаз в его составе, создан новый этрап, которому присвоено его историческое название – Дяневский.



Изменен правовой статус города Сейди, который отнесен к категории города в этрапе.



Город Галкыныш, являвшийся ранее этрапским центром одноименного этрапа, переименован в город Дянев. Поселок Ниязов Дяневского этрапа получил новое название – Гарашсызлык.



Переименован Сердарабатский этрап, которому присвоено историческое название – Чарджевский. Название села Гушчулар, являвшегося этрапским центром, также изменено на Чарджев, данному селу присвоен статус поселка.



Упразднены Сакарский, Гарабекевюлский этрапы и этрап имени Бейик Туркменбаши, чья территория и административно-территориальные единицы переданы, соответственно, Саятскому и Халачскому этрапам и этрапу Довлетли.



Территория этрапа Атамырат остается неизменной. При этом изменены названия этрапа и города Атамырат, являвшегося этрапским центром, им присвоены исторические наименования – Керкинский этрап и город Керки.



143852 гектара земель этрапа Довлетли передано Ходжамбазскому этрапу. Расположенное на этой территории село Толекгуйы генгешлика Таллымерджен этрапа Довлетли (население 1478 человек) включено в состав генгешлика Галкыныш Ходжамбазского этрапа.



Город Магданлы, его генгешлики Чярджев и Йурекдепе переданы в состав Койтендагского этрапа.



Фарабский, Ходжамбазский этрапы и город Туркменабат остаются в прежнем положении.

Далее Президент Туркменистана огласил решение о назначении хякимов вновь созданных этрапов Лебапского велаята и их заместителей.

В частности, Шохрат Худайкулыев, занимавший должность хякима Ходжамбазского этрапа, назначен хякимом Чарджевского этрапа Лебапского велаята.



Чарыгелди Чарлыев был назначен хякимом Дарганатынского этрапа Лебапского велаята, а хякимом Дяневского этрапа Лебапского велаята стал Наркулы Хайытов.



Хякимом этрапа Довлетли Лебапского велаята стал Сулейман Абдышукуров.



Главой Халачского этрапа Лебапского велаята был назначен Маметныяз Аннасейидов.



Мырат Эркаев был назначен хякимом Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.



Мурадназар Гайипов стал новым хякимом Керкинского этрапа Лебапского велаята.



Ашыр Курбандурдыев, занимавший должность заместителя хякима Ходжамбазского этрапа, стал хякимом Койтендагского этрапа Лебапского велаята, а Шохрат Аннамырадов был назначен хякимом Саятского этрапа Лебапского велаята.

ИП "ТУРКМЕНинформ"