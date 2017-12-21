Глава ОБСЕ посетил Меджлис Туркменистана

АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября прибывший с визитом в страну Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер посетил Меджлис Туркменистана, где состоялось обсуждение международных инициатив Туркменистана и актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в сферах политики, финансов и экономики, экологии, технологий, цифровой безопасности.

Визит главы ОБСЕ в Туркменистан предпринят с целью участия в открывшейся вчера в Ашхабаде 28-й сессии Конференции Международной Энергетической Хартии, в которой в текущем году председательствует Туркменистан.

Форум созван с целью обсуждения вопросов развития глобальной энергосистемы и практических аспектов выработки стратегии регулирования партнерских взаимоотношений между странами-производителями, транзитерами и потребителями энергоресурсов.

В рамках встречи были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Секретариатом Энергетической хартии о дальнейшем развитии сотрудничества, а также Протокол об обмене ратификационными грамотами об утверждении Соглашения между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

ИП "ТУРКМЕНинформ"