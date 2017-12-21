В Марыйском велаяте проведено выездное заседание правительства

АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочей поездкой в Марыйский велаят, где провел выездное заседание Кабинета Министров, посвященное рассмотрению текущего положения дел в регионе и задач по дальнейшему развитию велаята.

Ответственные руководители отчитались перед туркменским лидером о положении на сельскохозяйственных полях региона, развитии различных отраслей национальной экономики и реализации принятых государственных программ, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, строительства объектов социального и экономического назначения.

Глава государства указал на имеющиеся недостатки в работе по развитию велаята, в частности, в сельскохозяйственной отрасли.

Заслушав отчет, Президент освободил хякима Марыйского велаята Бяшима Аннагурбанова от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.



Хякимом Марыйского велаята был назначен Довранберди Аннабердиев, ранее занимавший должность заместителя министра финансов и экономики.



Президент также освободил хякима Сакарчагинского этрапа М.Гуламова от занимаемой должности за допущенные в работе недостатки и как не справившегося с возложенными на него обязанностями.



На должность хякима Сакарчагинского этрапа был назначен Т.Какаджанов, ранее занимавший должность заместителя хякима города Мары.

ИП "ТУРКМЕНинформ"