Туркменский лидер провел встречу с главой ООН

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ, роль и значение ашхабадского форума Международной Энергетической Хартии, реализации новых проектов в сферах энергетики, охраны окружающей среды, транспорта и связи и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"