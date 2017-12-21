Туркменский лидер сменил главу столичного велаята

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел назначение Шохрата Амангелдиева на должность хякима Ахалского велаята.

Ш.Амангелдиев ранее занимал пост хякима Каахкинского этрапа, временное исполнение обязанностей которого теперь возложено на его прежнего заместителя Армана Гурбанова.

Прежний глава администрации столичного региона Тангрыгулы Атахаллыев двумя днями ранее по решению главы государства был переведен на должность хякима Лебапского велаята, после того как за допущенные в работе недостатки был понижен в должности Чарыгелди Чарлыев, смещеный на пост хякима Дарганатынского этрапа Лебапского велаята.

ИП "ТУРКМЕНинформ"