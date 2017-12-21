В Туркменистане положено начало новому железнодорожному пути

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в рамках рабочей поездки в Марыйский велаят провел церемонию старта строительства новой железнодорожной линии от пограничной заставы Серхетабат на туркменской границе к афганскому городу Тургунди.

Предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, затем с портом Туркменбаши на Каспийском море. Далее коридор продолжится через Каспий до Баку, затем через Тбилиси на Анкару и далее до Стамбула.

Пообщавшись с железнодорожниками, глава государства возвратился в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"