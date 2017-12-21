Жители и гости Ашхабада знакомятся с румынской культурой

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября в Ашхабаде была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Румынии в Туркменистане, для участия в которых в страну прибыла с визитом творческая делегация деятелей культуры и искусств Румынии во главе с государственным секретарем Министерства культуры и национальной идентичности Румынии Александру Опряном.

Программа культурной акции включает в себя концертные выступления мастеров танца, музыки, оперы и эстрады, выставки работ румынских художников, ремесленников, скульпторов и фотографов, кинопоказы современных румынских фильмов.

В рамках пребывания в Туркменистане делегация Румынии также посетит ведомство культуры Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"