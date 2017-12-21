Туркменистан и Бельгия провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября в Ашхабаде были проведены политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Бельгии, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация МИД Бельгии во главе с заместителем министра иностранных дел Акселем Кенесом.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, обеспечения безопасности, энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"