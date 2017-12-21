Туркменский лидер назначил нового посла в Болгарии

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Батыра Ниязлиева Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Болгария.

Б.Ниязлиев будет совмещать новую должность с постом главы дипмиссии Туркменистана в Российской Федерации, на котором он пребывает с октября минувшего года, и постом Посла Туркменистана в Республике Словения, куда он был назначен в мае текущего года. Кроме того, с конца августа текущего года он является послом Туркменистана в Сербии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"