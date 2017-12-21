В Ашхабаде прошли туркмено-филиппинские политконсультации

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября в ведомстве внешней политики Туркменистана был проведен очередной раунд политических консультаций по линии МИД между Туркменистаном и Республикой Филиппины, для участия в которых в Ашхабад прибыла с визитом делегация во главе с генеральным директором управления стран Среднего Востока и Африки МИД Республики Филиппины Хджайсилин Куинтаной.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, сельского хозяйства и пищевой промышленности, спорта, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"