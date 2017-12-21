Туркменистан провел ряд мероприятий в честь Международного дня нейтралитета

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября в представительствах Туркменистана в зарубежных странах и международных организациях прошли мероприятия по случаю риближающегося празднования Международного дня нейтралитета (12 декабря), которые были посвящены истории и развитии политики нейтралитета Туркменистана.

Так, в Анкаре была проведена конференция в посольстве Туркменистана в Турецкой Республике, а в тот же день был организован брифинг в офисе Постоянного Представительства Туркменистана при ООН.

Кроме того, официальные представители Туркменистана выступили с заявлением по случаю Международного дня нейтралитета на очередном заседании Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ИП "ТУРКМЕНинформ"