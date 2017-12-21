Правительство рассмотрело актуальные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

На повестку дня мероприятия было вынесено рассмотрение текущего положения дел в сферах банков и финансов, ТЭК и промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, торговли и экономики, энергетики, коммунального хозяйства, образования, науки, культуры, хода подготовки к запланированным мероприятиям и прааздничным датам.

В ходе заседания туркменский лидер освободил Бахаргуль Абдыеву от должности заместителя министра культуры Туркменистана в связи с переходом на другую работу и назначении на этот пост Нурсахета Ширимова.

Также глава государства назначил Государственным министром Туркменистана – председателем Государственного концерна "Туркменгаз" Мырата Арчаева, который ранее занимал должность заместителя Государственного министра – председателя ГК "Туркменгаз".

ИП "ТУРКМЕНинформ"