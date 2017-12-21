ЦИК Туркменистана обсудил вопросы подготовки к новым выборам

АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря в Ашхабаде было проведено очередное заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане.

На встрече, которая была организована с целью обсуждения вопросов подготовки к предстоящим выборам депутатов Меджлиса шестого созыва, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты четвертого созыва, членов Генгешей восьмого созыва, было объявлено о старте новой избирательной кампании с 4 декабря. Выдвижение кандидатов начнется за 60 календарных дней до дня выборов.

Также были утверждены необходимые документы, в том числе пособия, памятки, различные материалы для наблюдателей и граждан Туркменистана, намечены обучающие семинары для членов отдельных избиркомов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"